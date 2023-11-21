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общество

Житель Тюмени ответит перед судом за пьяное вождение и смерть пассажира

Freepik, authors: SoCalShooter

Обвиняемый уже выплатил супруге погибшего 150 тысяч рублей.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя, по вине которого погиб пассажир. Об этом сообщает Вслух.ru.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Обвинямый сел за руль автомобиля Lada в состоянии алкогольного опьянения и при подъеме на путепровод по улице Монтажников не справился с управлением, в результет чего врезался в ограждение. Пассажир, который в этот момент находился на переднем сидении автомобиля, погиб.

Медицинская экспертиза показала, что в крови тюменца было 0,29 г/л этилового спирта. В период следствия парень выплатил супруге погибшего 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Теперь уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд региона.

Напоммним, в Новосибирске пьяный водитель сбил пешеходов.

#суд #компенсация #смертельное дтп
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Дарья Бочкун
журналист

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