Житель Тюмени ответит перед судом за пьяное вождение и смерть пассажира

Обвиняемый уже выплатил супруге погибшего 150 тысяч рублей.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя, по вине которого погиб пассажир. Об этом сообщает Вслух.ru.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Обвинямый сел за руль автомобиля Lada в состоянии алкогольного опьянения и при подъеме на путепровод по улице Монтажников не справился с управлением, в результет чего врезался в ограждение. Пассажир, который в этот момент находился на переднем сидении автомобиля, погиб.

Медицинская экспертиза показала, что в крови тюменца было 0,29 г/л этилового спирта. В период следствия парень выплатил супруге погибшего 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Теперь уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд региона.

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