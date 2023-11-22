78% продавцов на площадке объявлений в Сибири – пользователи с высоким уровнем сервиса

Авито запустил систему «Качество сервиса продавцов». В зависимости от того, насколько добросовестно ведет себя пользователь на платформе, его профиль оказывается в зелёной, желтой или красной зоне. Цель проекта – поощрять добросовестных продавцов и стимулировать их к повышению качества и скорости взаимодействия с покупателями.

Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными площадки объявлений:

«Для нас важно, чтобы добросоветсные продавцы и покупатели находили друг друга. Мы много лет развиваем систему антифрода, ограничивая доступ на платформу для нарушителей. Создаем коллаборации с другими крупными брендами – например, внедрили верификацию через банковские ID. Развиваем систему рейтинга и отзывов. Теперь мы внедрили еще один инструмент, позволяющий максимально повысить уровень прозрачности сделок на платформе — теперь найти честного продавца будет еще проще».

Система скоринга продавцов «Качество сервиса» пока работает в тестовом режиме. В настоящий момент компания собирает обратную связь от продавцов и вносит необходимые корректировки в систему. Сегодня она включена во всех категориях товаров, преимущественно для профессиональных продавцов и продавцов с наибольшим количеством объявлений. Система охватывает более 25% продавцов на площадке, полная «раскатка» будет осуществлена по планам в начале 2024 года — после того, как будут учтены все комментарии пользователей. По итогам тестового периода в компании выяснили, что среди сибирских продавцов товаров, которые попали в выборку, около 78% оказались в зелёной зоне.

Площадка делит продавцов на три группы в зависимости от уровня качества сервиса:

Зеленый – пользователи с самым высоким уровнем сервиса, которые получают некоторые преимущества, например, приоритет в поисковой выдаче.

Жёлтый – у пользователей с небольшими недостатками в сервисе. На этом уровне нет преимуществ, но и ограничений тоже нет.

Красный – уровень для пользователей с существенными недостатками в сервисе. Объявления от таких продавцов будут опускаться в поисковой выдаче.

Что влияет на уровень:

— Актуальность и достоверность объявлений, соответствие правилам площадки.

— Вежливость в общении с покупателями, частота и скорость ответов на сообщения и звонки.

— Скорость отправки товаров Авито Доставкой, доля оплаченных заказов и действительно отправленных заказов.

— Наличие отметок о подтверждении данных профиля по документам или другим способом.

Сергей Павлин, руководитель направления репутации пользователей:

«Наши исследования показывают, что покупатели охотнее совершают покупки у тех продавцов, объявления которых актуальные, их описания соответствуют действительности, а продавец быстро отвечает и вовремя доставляет товары или оказывает услуги. Поэтому мы решили создать систему правил, понятную для продавцов и полезную для покупателей, которая будет в том числе способствовать ускорению сделки. Уже сегодня мы можем отметить первые положительные результаты. В тестовой группе (кому добавили интерфейс) в вертикали “Товары” мы увидели, что покупатели стали на 5% чаще контактировать с хорошими продавцами по нашей разметке. Также мы отметили, что пользователи в тестовой группе чаще проходят проверки профиля, когда мы предлагаем это сделать – конверсия увеличилась с 3% до 8%».

Стоит отметить, что сейчас, на этапе тестирования, оценка качества сервиса видна только самим продавцам и недоступна другим пользователям, в отличие от рейтинга и отзывов.