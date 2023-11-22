Алексей Никифоровский из Новосибирска погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб Алексей Никифоровский из Новосибирска

Как сообщили в группе «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте», 1 ноября погиб Алексей Никифоровский при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

Он родился 12 июня 1981 года в Новосибирске. Алексей ходил в школу №130 Академгородка. После окончания получил профессию пекаря-кондитера, а также окончил курсы риэлтора.

У бойца трое детей: двое от первого брака — дочь Ксения 1999 года рождения и сын Максим 2005 года рождения, от второго — дочь Валерия, которая родилась в 2020 году.

19 июня 2023 года Андрей ушел в СВО наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода штурмового отряда в/ч 12267, рядовым.

Ранее Сиб.фм опубликовал список погибших в ходе СВО из Новосибирска за неделю.