Огласили имена погибших бойцов в зоне СВО из Новосибирской области за неделю

Опубликовали имена и фотографии погибших бойцов в зоне СВО из Новосибирска за неделю

В зоне специальной военной операции погиб старший прапорщик Андрей Князев из Новосибирска.

Он служил в звании гвардии старшего прапорщика и погиб при выполнении боевого задания.

12 ноября в ходе специальной военной операции погиб командир танка танкового отделения танковой роты танкового батальона, гвардии старший сержант, уроженец Бердска Михаил Голуб.

В 2009 году он пошел служить по контракту. В зону СВО отправился ещё с самого начала.

Церемония прощания с бойцом пройдет 23 ноября в 13:00 по улице Максима Горького, 44.

29 октября погиб 34-летний Артем Тряпков из Бердска.

Он родился 5 января 1989 года в Бердске. Окончил школу №10 «Пересвет». После работал в различных организациях города, в основном занимался грузоперевозками. 4 мая 2023 года заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО.

Артем был командиром машины-оператора взвода противотанковых управляемых ракет батареи противотанковых управляемых ракет. Проходил службу по контракту.

Церемония прощания с Артемом проходит 22 ноября с 11:00 до 12:00 по адресу: ул. Солнечная, 11А/1 (мемориальная компания «Ветеран»).

В зоне специальной военной операции 7 ноября 2023 года погиб житель Барабинска Никита Нечаев 2000-х года рождения. Он начал службу в августе 2023 года и служил в 76-й дивизии ВДВ 175 отдельного разведывательного батальона в должности разведчика-наводчика.

Прощание с Никитой Нечаевым проходит 22 ноября в 11:00 по адресу Ульяновская, 70.

4 ноября погиб Иван Голиков при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

Он родился 6 мая 1986 года в Ордынском районе Новосибирска. Окончив службу в Армии, работал в Коченевском районе. После начала специальной военной операции подписал контракт.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске орден погибшего бойца специальной военной операции вручили его дочери.