Огласили имена погибших бойцов в зоне СВО из Новосибирской области за неделю

Опубликовали имена и фотографии погибших бойцов в зоне СВО из Новосибирска за неделю
В зоне специальной военной операции погиб старший прапорщик Андрей Князев из Новосибирска.
Он служил в звании гвардии старшего прапорщика и погиб при выполнении боевого задания.
12 ноября в ходе специальной военной операции погиб командир танка танкового отделения танковой роты танкового батальона, гвардии старший сержант, уроженец Бердска Михаил Голуб.
В 2009 году он пошел служить по контракту. В зону СВО отправился ещё с самого начала.
Церемония прощания с бойцом пройдет 23 ноября в 13:00 по улице Максима Горького, 44.
29 октября погиб 34-летний Артем Тряпков из Бердска.
Он родился 5 января 1989 года в Бердске. Окончил школу №10 «Пересвет». После работал в различных организациях города, в основном занимался грузоперевозками. 4 мая 2023 года заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО.
Артем был командиром машины-оператора взвода противотанковых управляемых ракет батареи противотанковых управляемых ракет. Проходил службу по контракту.
Церемония прощания с Артемом проходит 22 ноября с 11:00 до 12:00 по адресу: ул. Солнечная, 11А/1 (мемориальная компания «Ветеран»).
В зоне специальной военной операции 7 ноября 2023 года погиб житель Барабинска Никита Нечаев 2000-х года рождения. Он начал службу в августе 2023 года и служил в 76-й дивизии ВДВ 175 отдельного разведывательного батальона в должности разведчика-наводчика.
Прощание с Никитой Нечаевым проходит 22 ноября в 11:00 по адресу Ульяновская, 70.
4 ноября погиб Иван Голиков при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.
Он родился 6 мая 1986 года в Ордынском районе Новосибирска. Окончив службу в Армии, работал в Коченевском районе. После начала специальной военной операции подписал контракт.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске орден погибшего бойца специальной военной операции вручили его дочери.