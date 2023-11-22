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общество проиcшествия

Погиб младший сержант Иван Голиков из Новосибирска в зоне СВО

Фото: «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте»

В зоне специальной военной операции погиб младший сержант Иван Голиков из Новосибирска

Как сообщили в группе «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте», 4 ноября погиб Иван Голиков при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

Иван родился 6 мая 1986 года в Ордынском районе Новосибирска. Окончив службу в Армии, работал в Коченевском районе. После начала специальной военной операции подписал контракт.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске орден погибшего бойца специальной военной операции вручили его дочери.

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Нина Раневская
Журналист

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