Погиб младший сержант Иван Голиков из Новосибирска в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб младший сержант Иван Голиков из Новосибирска

Как сообщили в группе «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте», 4 ноября погиб Иван Голиков при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

Иван родился 6 мая 1986 года в Ордынском районе Новосибирска. Окончив службу в Армии, работал в Коченевском районе. После начала специальной военной операции подписал контракт.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске орден погибшего бойца специальной военной операции вручили его дочери.