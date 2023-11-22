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общество

Второкласснице вручили орден погибшего отца на СВО в Новосибирске

Фото: Администрация Калининского района Новосибирска

В Новосибирске орден погибшего бойца специальной военной операции вручили его дочери.

В районной администрации сообщили о том, что в Новосибирске посмертно наградили бойца специальной военной операции Виктора Колтышева.

В Новосибирске в школе №8 состоялась церемония, на которой орден мужества вручили дочери погибшего на СВО 58-летнего Виктора Колтышева — девочка обучается во втором классе.

В зону специальной военной операции Виктор отправился добровольцем осенью 2022 года, а весной погиб при исполнении боевой задачи.

Напомним, что в зоне специальной военной операции погиб 49-летний танкист из Бердска Михаил Голуб.

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Валерия Митрохина
Журналист

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