Второкласснице вручили орден погибшего отца на СВО в Новосибирске

В Новосибирске орден погибшего бойца специальной военной операции вручили его дочери.

В районной администрации сообщили о том, что в Новосибирске посмертно наградили бойца специальной военной операции Виктора Колтышева.

В Новосибирске в школе №8 состоялась церемония, на которой орден мужества вручили дочери погибшего на СВО 58-летнего Виктора Колтышева — девочка обучается во втором классе.

В зону специальной военной операции Виктор отправился добровольцем осенью 2022 года, а весной погиб при исполнении боевой задачи.

Напомним, что в зоне специальной военной операции погиб 49-летний танкист из Бердска Михаил Голуб.