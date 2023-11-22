Танкист из Бердска Михаил Голуб погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб 49-летний танкист из Бердска Михаил Голуб.

По данным администрации города, командир танка танкового отделения танковой роты танкового батальона, гвардии старший сержант, уроженец Бердска Михаил Голуб погиб 12 ноября в ходе специальной военной операции.

Михаил Голуб в 2009 году пошёл служить по контракту. В зону специальной военной операции отправился ещё с самого начала. Погиб при исполнении воинского долга.

Церемония прощания с бойцом пройдёт 23 ноября в 13:00 по улице Максима Горького, 44.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в зоне СВО погиб 34-летний контрактник Артем Тряпков из Новосибирской области.