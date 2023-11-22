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проиcшествия

Ангарский маньяк получил ещё 10 лет колонии

Фото: freepik

Михаилу Попкову, ранее осуждённому два раза пожизненно, вынесли новый приговор.

По данным ТАСС, пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщила о том, что суд в Иркутске вынес четвёртый приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову, которого ранее уже осудили за 83 убийства, в том числе, два раза пожизненно.

Сейчас Попков получил ещё 10 лет колонии по новому делу о трёх эпизодах.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что ангарский маньяк из Иркутской области Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным срокам за убийство более 80 человек, сообщил, что готов отправится в зону спецоперации на Украине.

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Валерия Митрохина
Журналист

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