Авиазавод Новосибирска передал военным новую партию самолётов Су-34

В Новосибирске авиазавод построил и передал военным новую партию самолётов Су-34 — они прошли комплекс наземных и летных испытаний.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что 22 ноября объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Изготовленные на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова самолёты уже прошли комплекс наземных и летных испытаний. Они обладают расширенными боевыми возможностями, что позволит увеличить дальность поражения наземных и надводных целей и точность бомбометания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что севший в новосибирском поле самолет могут «законсервировать» на зиму.