Будет ли «тотальная мобилизация» в стране после выборов президента-2024?

Ни до, ни после президентских выборов России мобилизацию не объявят – государство сделало упор на иные меры. Портал «Сиб.фм» собрал свежие экспертные мнения по этому вопросу.

Пока Украина, терпящая на линии соприкосновения поражение за поражением, призывает под свои флаги 17-летних юнцов и женщин, в России пошли иным путём, сделав упор на профессиональную армию.

По свежим данным Минобороны РФ, с начала текущего 2023 года ряды Вооружённых Сил страны пополнили порядка 400 000 контрактников. Все они поэтапно проходят высококвалифицированное обучение военному делу в спеццентрах.

Кроме того, во всех регионах РФ открываются военные учебные центры для подготовки студентов вузов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в недавней беседе с изданием РИА Новости.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева, мобилизация в России уже проведена, потери в зоне действия СВО восполнены, набор добровольцев на контрактную службу идёт полным ходом и большими темпами, создаются новые соединения, части и даже объединения для того, чтобы создать наступательную группировку.

В тоже время зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов назвал заявления украинских политиков о тотальной мобилизации в РФ после президентских выборов весной 2024 года фантастикой: «На той стороне нет столько сил, против которых бы нужно объявлять тотальную мобилизацию. Вот нет их, по определению даже и быть не может там», заверил он. Он отметил, что подобные заявления украинских чиновников основываются не на реальных данных.