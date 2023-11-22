Эксперт Вураско призвал россиян быть осторожнее в преддверии «черной пятницы»

Специалист объяснил, что мошенники всегда активизируются в период громких событий.

Эксперт Александр Вураско предупредил россиян, что вероятность попасться на уловку мошенников в период «черной пятницы» намного выше, чем в обычные дни. Об этом сообщает RT.

«Именно в период таких распродаж активизируются два самых популярных психологических приема, которые используют сетевые мошенники: покупателей завлекают привлекательной ценой и заставляют как можно быстрее совершить ряд необдуманных поступков — например, ввести данные банковской карты или код подтверждения операции», — привел пример специалист.

Еще одной не менее распространенной схемой у аферистов, по словам Вураско, является создание групп и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, которые ассоциируют себя с различными брендами. Они предлагают доставить эксклюзивный товар в любую точку страны и завлекают своих жертв скидками, подчеркнул он.

Во избежание таких неприятный ситуаций эксперт рекомендует тщательно проверять информацию о продавце, осторожно относиться к покупкам в интернете, а также приобретать товары только у проверенных ретейлеров.

Напомним, мэр Бердска Бурдин заявил, что с фейкового аккаунта начали писать мошенники от его имени.