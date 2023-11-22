Форум «Новосибирск – город безграничных возможностей» стартует в столице Сибири

С 28 ноября по 3 декабря в Новосибирске пройдет VI общегородской форум под названием «Новосибирск – город безграничных возможностей». Мероприятие организовано департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска.

На площадке центра культуры и отдыха «Победа» 28 и 29 ноября соберутся федеральные и региональные эксперты, представители городской и областной администраций, а также жители города. Основной фокус деловой программы будет направлен на обсуждение технологий будущего, перспектив совершенствования социальной сферы города, создание доступной среды, развитие инклюзивных творческих проектов и искусства без границ.

С 30 ноября по 3 декабря форум продолжит свою работу культурно-спортивной программой, включающей в себя ряд событий. Среди них стоит выделить постановку «Спроси меня про инклюзию», представленную студийцами «Инклюзион. Театр. Школа. Новосибирск», спектакль «Человек с крыльями» в новосибирском академическом молодежном театре «Глобус», показательный футбольный турнир детсадовцев «Крохабол», товарищеский матч между известными деятелями Новосибирска и детьми-сиротами в центре мини-футбола «Сибиряк», а также чемпионат по следж-хоккею в ледовом дворце спорта «Сибирь».

В мероприятии примут участие 35 тысяч человек в реальном и виртуальном форматах, включая взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, представителей старшего поколения и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

VI общегородской форум «Новосибирск – город безграничных возможностей» нацелен на объединение жителей города для формирования доступной городской среды, укрепление общественного здоровья и создания возможностей для самореализации вне зависимости от ограничений.