Гинеколог Фисюк посоветовала матерям заблаговременно готовиться к беременности

Специалист рекомендует на этапе планирования беременности сбросить лишние килограммы.

Врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что готовиться к зачатию ребенку нужно примерно за полгода. В первую очередь, по словам специалиста, будущей матери следует отказаться от вредных привычек.

«Никотин оказывает крайне неблагоприятное и вредное воздействие на организм женщины, в том числе на главный орган репродуктивной системы — яичники», — привела пример специалист.

Кроме того, медик обратила внимание на применение любых лекарственных препаратов до и во время беременности, а также на рацион питания. По ее словам, по данным вопросам лучше сразу проконсультироваться со специалистом, чтобы не навредить малышу, резюмировала Фисюк.

Напомним, гинеколог Марченко посоветовала не увеличивать порции еды во время беременности.