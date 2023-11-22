Губернатор Андрей Травников раскритиковал уборку снега в Новосибирске

В Новосибирской области губернатор высказался об уборке снега в регионе.

Сегодня, во время прямого эфира телеканала «ОТС» губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, что надеется и ждёт, когда сотрудники мэрии начнут устранять ошибки в содержании городских дорог.

«Состояние тротуара лучше, но навряд ли это заслуга городских служб. Всё-таки погода другая, в этот раз морозы встали на сухую землю, поэтому меньше гололеда», — пояснил губернатор.

Также Андрей Травников добавил, что он очень надеется по поводу того, чтобы специалисты перестали искать причины по работе чистки дорог и расскажут жителям Новосибирска, когда все ошибки начнут наконец устранять.

Ещё Травников отметил, что месяц назад правительство одобрило очередную закупку партии коммунальной техники, в том числе для тротуаров.

Напомним, что во время прямого эфира телеканала ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал последствия участия во время военной операции.