Из-за повышения пенсии в Новосибирске ГБР почти задержали представителя партии

С подозрительным представителем новосибирской партии пришлось разбираться группе быстрого реагирования

Как сообщается пресс-служба Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, 21 ноября около 16 часов к ним в дежурную часть позвонила жительница с улицы Зыряновской,61 в Новосибирске, которая пользуется услугой «Безопасный двор».

Женщина сообщила, что неизвестная подозрительная девушка пытается проникнуть к ней в квартиру. Она настойчиво стучит в дверь и звонит в звонок.

На вызов был отправлен 74-ый экипаж ГБР ГВАРДИИ. Приехав на место, группа нашла на 12-ом этаже девушку, подходящую под описание.

Выяснилось, что она представитель одной из новосибирских партий и собирает подписи избирателей в поддержку законотворческой инициативы о повышении пенсий.

У нее при себе обнаружили паспорт, членское удостоверение и подписной лист. Бойцы ГБР задерживать ее не стали.

Ранее, по сообщениям пресс-службы вице-спикера Государственной думы от ЛДПР Бориса Чернышова, законопроект о выплате 13-й пенсии перед днем рождения пожилых граждан РФ внесён на рассмотрение Нижней палаты.