Какой 22 ноября 2023 праздник — какой церковный праздник, что запрещено и можно делать

Портал «Сиб.фм» поясняет, почему в Матрёнин день 22 ноября важно быть милосердным, а ругаться и проявлять злобу не рекомендуется.

Традиционно день 22 ноября русская православная церковь посвящает памяти одной из самых почитаемых святых Матроне Московской. Считается, что именно в этот день она покинула земной мир и взошла на небеса.

Поскольку сама Матрона (в народе МатрЁна) была человеком добрым и милосердным, то принято в «её» день помогать бедным и нуждающимся. Православные верующие уверены, что взамен святая поможет в решении жизненных проблем и исцелит недуги тела.

Из этих понятий сложились и строжайшие запреты Матрёниного дня: 22 ноября нежелательно ругаться, спорить и проявлять злобу, заниматься физическими тяжестями и грустить.

Также принято считать, что нельзя 22 ноября делать cтрижку, маникюр и педикюр, иначе вся зима пройдет в болезнях. Российские старожилы рекомендуют строго соблюдать эту традицию беременным, пожилым и людям со слабым здоровьем.

По их устойчивому мнению, в день Матрены нужно отдавать нищим и нуждающимся свою старую обувь и одежду – в противном случае они притянут к себе прежние проблемы.

По народным поверьям, то, что приснилось на Матрену, сбудется на следующий день до полудня. К примеру, если во сне человек разговаривал с кем-то о деньгах, то ему посчастливится выиграть или получить большую прибыль. Но если в сновидении присутствовал черный маг, то спящему это сулило потерю работы из-за предательства коллег или крупные убытки.