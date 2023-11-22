Мост в Новосибирске ввели в эксплуатацию после капремонта

В Новосибирской области ввели в эксплуатацию мост.

По данным ТУАД, мост через реку Ирмень, который расположен на автодороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Ордынском районе Новосибирской области, был ограничен для движения транспорта с 2022 года.

ГКУ НСО ТУАД и ООО «Изыскатель-МТ» разработали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста, в результате чего были выполнены следующие работы: увеличение габарита проезда до 11,5 метров, замена балок пролетных строений, ремонт опор, перильного и барьерного ограждения, а также покрытия проезжей части и тротуаров.

Общая стоимость работ составила 175 миллионов рублей. Гарантия на мост — 8 лет.

Напомним, что в Новосибирске восемь долгостроев введут в эксплуатацию к концу 2023 года.