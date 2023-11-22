В Новосибирске восемь долгостроев введут в эксплуатацию к концу 2023 года

Анатолий Локоть рассказал, какие долгострои будут введены в эксплуатацию.

В своём Telegram-канале мэр города Анатолий Локоть сообщил, что за 10 лет в Новосибирске были разрешены проблемы 125 долгостроев.

По его словам, сейчас уже сдали дома на улицах Кропоткина, 130/6 стр., мкрн. Закаменский,12; Галущака, 15, Волховская 37 корп. 1; ул. Есенина -12/1 стр.

К концу 2023 года будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию для домов по улицам Ивлева,160; 1-я Родниковая, 24/7; мкрн.Закаменский,16; ул. Связистов — 13/1 (Ленинский район); ул. Дуси Ковальчук — 378/1 стр. №1 по ГП; ул. Петухова — 6/6 стр.; ул. Журинская — 37; ул. Большая 600/12 стр. № 4/2, № 4/3 № 4/4.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жители Новосибирской области покупают квартиры в новостройках. За 10 месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано 35 465 договоров участия в долевом строительстве — данный показатель является самым большим за последние 8 лет.