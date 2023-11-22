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общество

Нарколог Шуров объяснил, как снизить ущерб организму от алкогольных застолий

Freepik, authors: Konstantin Aksenov

Специалист рекомендует не употреблять спиртное на голодный желудок.

Врач-нарколог Василий Шуров рассказала в беседе с Pravda.Ru, что снизить пагубное влияние алкоголя на организм помогут простые правила его употребления. Так, по словам специалиста, не стоит начинать выпивать алкогольные напитки на голодный желудок.

«Не пить на голодный желудок, вначале еда — это замедляет всасывание, не пить газированный алкоголь, который быстро даёт по голове, даёт опьянение, соответственно, растягивать, не пить залпом», — посоветовал специалист.

Кроме того, нарколог не рекомендует увлекаться жирной пищей перед приемом спиртного. Дело в том, что такая смесь повышает риск острого панкреатита с исходом в панкреонекроз, который в 75% случаев приводит к летальному исходу.

Напомним, нарколог Поликарпов рассказал, как избавиться от неприятного запаха перегара.

#здоровье #алкоголь #нарколог
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Дарья Бочкун
журналист

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