Нарколог Шуров объяснил, как снизить ущерб организму от алкогольных застолий

Специалист рекомендует не употреблять спиртное на голодный желудок.

Врач-нарколог Василий Шуров рассказала в беседе с Pravda.Ru, что снизить пагубное влияние алкоголя на организм помогут простые правила его употребления. Так, по словам специалиста, не стоит начинать выпивать алкогольные напитки на голодный желудок.

«Не пить на голодный желудок, вначале еда — это замедляет всасывание, не пить газированный алкоголь, который быстро даёт по голове, даёт опьянение, соответственно, растягивать, не пить залпом», — посоветовал специалист.

Кроме того, нарколог не рекомендует увлекаться жирной пищей перед приемом спиртного. Дело в том, что такая смесь повышает риск острого панкреатита с исходом в панкреонекроз, который в 75% случаев приводит к летальному исходу.

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