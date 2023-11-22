Невролог из Новосибирска назвала первые симптомы и меры профилактики деменции

В Новосибирске невролог Светлана Дума рассказала о деменции.

Как сообщает портал «ОСН», у 147 жителей Новосибирской области в прошлом году была выявлена деменция. По данным областного минздрава, в регионе зарегистрировано 3 375 пациентов.

Кандидат медицинских наук, ведущий специалист новосибирского городского центра по борьбе с деменцией, Светлана Дума рассказала, что деменция — это нарушение когнитивных функций, включая речь. Такой человек может забывать отдельные слова, названия предметов, терять способность ориентироваться во времени и пространстве. По словам специалиста, чаще всего деменция поражает людей после 78 лет, но в последнее время встречаются и 55-60-летние люди с данным заболеванием.

Светлана отметила, что к первым симптомам деменции относится излишняя обидчивость, раздражительность, отсутствие критического восприятия, упрямство и постоянная усталость.

Напомним, что врач-остеопат рассказал о скрытых причинах заложенности носа.