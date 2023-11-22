При поддержке «Единой России» в Кудряшовском построили врачебную амбулаторию

Медучреждение на 100 посещений в смену возвели по народной программе партии и нацпроекту «Здравоохранение»

Прежняя амбулатория располагалась в здании местной администрации. Неприспособленные для организации медицинского процесса помещения, полное несоответствие СанПиН. Сейчас – полторы тысячи кв. метров полезной площади. Детское и взрослое отделения, каждое с отдельным входом, дневной стационар, физиотерапевтическое отделение, кабинеты терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, стоматолога, кабинет забора капиллярной и венозной крови.

Кроме того, теперь в Кудряшовской амбулатории есть своя клинико-диагностическая лаборатория, для исследований – анализатор, гематологический, мочевой, биохимический. Также благодаря новым аппаратам расширен спектр услуг физиотерапевтического отделения.

«Строительство и оснащение амбулатории шло по народной программе партии и национальному проекту «Здравоохранение», который поддержан президентом Владимиром Путиным. За последние 5-10 лет построено много объектов – от маленьких ФАП в селах до районных больниц. Беспрецедентные денежные средства выделяются на федерльном уровне в рамках нацпроекта «Здравоохранение», на региональном – в рамках областных программ», — подчеркнула депутат областного Заксобрания Юлия Швец.

С введением в эксплуатацию Кудряшовской амбулатории практически завершены мероприятия по так называемому «колыванскому направлению» в Новосибирском районе: сдан в Приобском ФАП, отремонтирована медицинская организация в Марусино, сдана поликлиника в Криводановке.

«Кудряши – еще один пример того, что народная программа «Единой России» работает: жители поселка могут получить первичную помощь в полном объеме. Одно из главных в охране здоровья – профилактика, первичное звено, если оно не будет работать, если мы не будем на ранних стадиях выявлять, профилактировать заболевания, то никогда не решим задачу, которая стоит перед всем здравоохранением – увеличение продолжительности жизни», — отметил депутат Госдумы Олег Иванинский.

Также он напомнил, что Госдума 17 ноября приняла бюджет на 2024-26 годы. В него вошли поправки «Единой России» по ключевым социальным и экономическим направлениям. Они касаются реализации посланий президента и положений народной партии в области социальной поддержки, здравоохранения, образования, развития сельских территорий, промышленности, науки и культуры, занятости.