Решение о выборе поставщика технологий и оборудования для КПО «Левобережный» будет принято до конца ноября

С целью оценки технологий и оборудования, предлагаемых для работы на КПО «Левобережный», специалисты МУП «САХ» посетили ряд действующих комплексов. Рабочая поездка состоялась в рамках конкурсного отбора подрядных организаций, которые в дальнейшем будут производить оснащение КПО «Левобережный».

В настоящее время концессионер проводит два конкурса:

– на инжиниринг и поставку оборудования для мусоросортировочных линий;

– на разработку технологического проекта и поставку оборудования для компостирования отходов.

На конкурс по инжинирингу и поставке оборудования подали заявки на участие три ведущих в этой отрасли компании: ООО «Хусманн Рус», ООО «Экомашгрупп» и ООО ЛОЭЗ «Гидромаш» – претенденты имеют большой опыт в производстве оборудования и линий сортировки твердых коммунальных отходов на территории страны.

Каждая организация представила на конкурс проект по техзаданию, которое коррелируется с параметрами заключенного концессионного соглашения на строительство КПО «Левобережный».

Оценка проектов производилась согласно конкурсного листа, в котором содержалось более 20 крупных параметров, таких как: энергоэффективность комплекса, штатное расписание, сроки производства и доставки оборудования и т.д.

В финал конкурсного отбора вышли два претендента со схожими параметрами предлагаемых проектов. Чтобы оценить оборудование на практике, было принято решение посетить действующие комплексы.

В ходе рабочего визита представители МУП «САХ» в реальных условиях выяснили все тонкости эксплуатации мусоросортировочных линий, плюсы и минусы каждого предлагаемого проектного решения.

Что касается проведенного конкурса на разработку технологического проекта и поставку оборудования для компостирования органической части ТКО, то тут было рассмотрены предложения от ООО «Эковектор», ООО «Экоматика», ООО «ТПК НТЦ», ООО «ЭКУС», ООО «ЭкоТехПроект» по различным методам обращения с органикой.

Различные технологий компостирования также были оценены в ходе посещения действующих КПО. В настоящее время проводится анализ информации, собранной в ходе рабочей поездки. Решение о выборе поставщика технологий и оборудования планируется принять до конца ноября текущего года.

Напомним, договор на генеральное проектирование КПО «Левобережный» уже заключен. Этот вид работ будет осуществлять «Институт проектирования экологии и гигиены» («ИПЭиГ», г. Санкт-Петербург). Организация выбрана из реестра компаний, рекомендованных ППК «РЭО». «ИПЭиГ» реализовано более 1000 проектов в 60 регионах Российской Федерации.