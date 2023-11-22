Шойгу срочно доложил Путину о ситуации на СВО

Министр заявил, что Россия сможет не только выдержать оборону, но и реализовать все заранее намеченные цели.

По мнению министра оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу, которое он озвучил на очередном совещании президента с главами российских ведомств, «с начала контрнаступления ВСУ, стартовавшего в июне текущего года, украинская сторона понесла огромные потери как в личном составе, так и в единицах боевой техники». По его словам, к таким результатам привело контрнаступление Вооружённых сил РФ.

При этом глава Минобороны отметил, что российским военным удалось улучшить свои позиции: «Войска ведут очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм. Наши военные не только удержат позиции, но и продолжат реализацию тех планов, которые наметили власти РФ», пояснил военачальник.

Глубокая эшелонированная оборона российских войск по всей линии боевых действий заставила ВСУ перейти в активную оборону, блокировав возможность продолжать наступление, цитирует слова чиновника портал 1tv.ru.

Таким образом были подорваны наступательные планы Украины на текущую осень. При этом, по словам Шойгу, на многих участках СВО нашим военным удается улучшить тактическое положение и фактически нигде не допущено какого-либо продвижения противника.

Кроме того, министр уверенно заявил, что в целом обстановка на Украине выглядит устойчиво, уверенно.