Спeциaлисты НГТУ НЭТИ разработали антенну, которaя может рaздaвaть персональный Wi-Fi

В НГТУ НЭТИ создали персональный Wi-Fi.

Как сообщила пресс-служба Новосибирского государственного технического университета НЭТИ для “Интерфакса”, учёные разработали имитационную модель антенных решеток, использующих систему MIMO , которая позволяет оценивать характеристики этих устройств.

"Данный тип относится к цифровым антенным решеткам. Они позволяют синтезировать виртуальную апертуру антенны, во много раз превышающую ее физический размер. Нам удалось реализовать узкий луч антенны при маленьких физических размерах", — рассказал аспирант факультета радиотехники и электроники кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ НЭТИ Вадим Соколов.

С помощью разработанной имитационной модели спроектирована MIMO антенная решетка общими размерами 25х16 см. Она способна увеличить дальность работы базовой станции за счет узкого луча антенны, при этом сигнал будет доступен, например, только на одной выбранной улице.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске специалисты создали разработку для сохранения урожая.