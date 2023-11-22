Учёные НГТУ НЭТИ научились сохранять урожай

В Новосибирске специалисты создали разработку для сохранения урожая.

Как сообщила пресс-служба Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, специалисты создали электронную систему, которая способна подобрать вариант геля для решения аграрных задач потребителя.

По словам сотрудника Центра технологического превосходства НГТУ НЭТИ Александра Самохина, интеллектуальная система принимает во внимание вид почвы, выращиваемые культуры, площадь полей. Сейчас в системе более двадцати параметров.

Интерфейс очень удобен в использовании — потребитель может зайти на сайт, ответить на вопросы, далее система подберет конечный продукт.

Также, специалисты отметили, что линейка гелей является продуктом, основанным на хитозановом биогеле, который позволяет повысить сохранность урожая, увлажнить почву и обеспечить защиту семенам.

Напомним, что учёные разработали новое лекарство для лечения сахарного диабета 2 типа.