В Кемерово простились с бывшим губернатором Аманом Тулеевым

Амана Тулеева похоронили на Центральном кладбище Кемерово.

В Кемерово прошла церемония прощания с бывшим губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, который скончался 20 ноября в возрасте 79 лет. Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет и ушел в отставку в 2018 году. Церемония прощания состоялась в Музыкальном театре Кузбасса, которую посетил нынешний глава региона Сергей Цивилев.

Также на похоронах присутствовал сын Амана Тулеева Дмитрий.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным экс-губернатора и назвал его человеком «государственного масштаба» и «настоящим народным губернатором». Отпевание прошло в Знаменском кафедральном соборе Кемерово, а церемонию вел митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.



Видео отпевания опубликовал ТАСС.





Цивилев подписал распоряжение о похоронах Амана Тулеева на Центральном кладбище № 1 города Кемерово с соблюдением почестей. Губернатор ответил, что с Тулеевым в регионе «связана целая эпоха в жизни» и именно он в свое время сумел вывести Кузбасс из кризиса.

Напомним, Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. До вступления в эту должность он возглавлял Законодательное собрание региона (с 1994 по 1996 год). Политик трижды баллотировался на пост главы государства — в 1991, 1996 и 2000 годах. Тулеев ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.