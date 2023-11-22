В Новосибирске начали судить 47-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве жены

Вчера, 21 ноября, начали рассматривать уголовное дело в Калининском районном суде Новосибирска по делу 47-летнего Дмитрия Фомченко об убийстве 46-летней многодетной матери.

Суд установил, что пострадавшая получила более 25 ударов тупым предметом и два ножевых. Обвиняемый частично признал свою вину.

Инцидент произошел 18 августа в парке Заельцовского района. Мужчина приревновал женщину и нанес множественные удары своей супруге в область головы и туловища. После этого он заявил о пропаже супруги. Однако камера видеонаблюдения и следы крови в подъезде пятиэтажного дома, где проживала пара, позволили быстро узнать правду.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на ребенка напали дети с перцовым баллончиком.