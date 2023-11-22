В Новосибирске ночью неизвестные запустили фейерверк на парковке

Ночью в Новосибирске хулиганы запустили фейерверк на парковке, из-за чего пострадали десятки машин.

Как сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black», в Новосибирске во дворе одного из жилых домов несколько автомобилей пострадали после запуска фейерверка.

На опубликованных кадрах видно, как несколько человек посреди дороги запускают фейерверк, при этом их не останавливает тот факт, что рядом припаркованы десятки машин, которые в результате пострадали. Но и хулиганов настигла мгновенная карма – в некоторых также отлетел запущенный фейерверк.

Напомним, что в Новосибирске будут судить сына экс-депутата за гибель женщины в ДТП.