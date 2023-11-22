В Новосибирске осудили женщину, которая подожгла свою знакомую в подъезде

В Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор женщине, осужденной за поджог знакомой во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в квартире на Народной улице.

В ходе конфликта между хозяйкой квартиры и ее гостьей во время застолья, женщина решила ее убить. Она схватила гостью за волосы, вытащила в подъезд, облила бензином и подожгла волосы зажигалкой.

Очевидцы вовремя потушили пламя и вызвали медицинскую помощь.

Женщину признали виновной в покушении на убийство. Ее приговорили к 9 годам лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали судить 47-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве жены.