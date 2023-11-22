В Новосибирске водитель «Хонды» сбила 7-летнего мальчика

В Новосибирске произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький мальчик.

Как сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте», в Заельцовском районе Новосибирска 21 ноября вечером водитель «Хонды» сбила 7-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет светофора.

«40-летний водитель-женщина, управляя автомобилем «Хонда ЦРВ», у дома № 98 наехала на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора», — сообщили в региональном УГИБДД.

Мальчика госпитализировали.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске будут судить сына экс-депутата за гибель женщины в ДТП.