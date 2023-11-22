В Новосибирской области простились с Анатолием Таршиным — он погиб в зоне СВО

В Татарске Новосибирской области прошло прощание с героем, погибшим в зоне специальной военной операции.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новосибирск скорбит» опубликовали запись о том, что в Новосибирской области, сегодня, 22 ноября, состоялось прощание с Анатолием Таршиным, который погиб в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 1 ноября погиб Алексей Никифоровский при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. 19 июня 2023 года Андрей ушел в СВО наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода штурмового отряда в/ч 12267, рядовым.