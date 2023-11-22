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общество

В Центральном парке Новосибирска готовят площадку для катка

Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

Сегодня, 21 ноября, в Новосибирске началась установка катка в Центральном парке. Вице-мэр города Анна Терешкова поделилась фотографиями процесса в своём телеграм-канале.

На территории уже установили ограждения. Рабочие начали строительство тёплых раздевалок и пункта проката коньков. Площадь будущего катка превысит 2 500 квадратных метров.

Цены на прокат коньков установили по следующему принципу: для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час, для взрослых — 156 рублей в час.

Посещение катка с собственными коньками будет бесплатным.

Ранее Сиб.фм сообщал, что севший в новосибирском поле самолет могут «законсервировать» на зиму.

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Игорь Кириченко
Журналист

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