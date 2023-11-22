«ВИС» обвиняют в миллиардном ущербе «Экологии-Новосибирск»

Конкурсный управляющий мусорного экс-регоператора Владислав Баряев обвиняет «ВИС» в миллиардном ущербе ООО «Экология-Новосибирск»

В 2018 году ООО «Экология-Новосибирск» стало региональным оператором по обращению с ТКО (твердые коммунальные отходы). Через три года было подано заявление о самобанкротстве у компании, причиной стали долговые обязательства в 1,85 миллиардов рублей, пишет РБК. В феврале «Экология-Новосибирск» лишили статуса регионального оператора, после чего, в марте 2023, она стала банкротом. Конечными владельцами юридического лица являются группа компаний «ВИС».

Конкурсный управляющий мусорного экс-регоператора Владислав Баряев предположил, что уже с октября 2019 года компания находилась в кризисном состоянии. Помимо этого, он огласил сделки регоператора, которые стали причиной возникновение или увеличение неплатежеспособности.

В ходе банкротных процедур изъяли выписки подконтрольного регоператору «Экотранс-Н», анализ которых показал, что деньги, которые поступили в «Экотранс-Н» были направлены головному предприятию — Группе «ВИС» и в ООО «Сороковая концессионная компания».

Владислав Баряев относит к числу контролирующих лиц экс-гендиректора должника Ларису Анисимову, ООО «ПФ ВИС», ООО «КПФ», ООО «ПФ ВИС», Группу «ВИС» по признаку наличия у них фактической возможности давать «Экологии-Новосибирск» указания и определять существенные условия сделок.

«Вместо разработки плана выхода из кризиса, контролирующие Должника лица решают организовать такую модель ведения бизнеса, которая позволит в ущерб независимым кредиторам перераспределить основной поток прибыли «Экологии-Новосибирск» в пользу «ЭкоТранс-Н», контролирующего лица по признаку «выгодоприобретатель», — сообщил Вячеслав Баряев.

Напомним, что в Новосибирске группа «ВИС» завершила строительство двух поликлиник.