Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 22 ноября

Израиль и ХАМАС договорились о режиме прекращения огня на четыре дня и возвращении полсотни заложников. Остальные новости о ситуации на Ближнем Востоке к 22 ноября 2023 года читайте ниже.

Два больших и важных шага предприняли противостоящие стороны ближневосточного конфликта. По данным на 22.11.2023 г., палестинское движение ХАМАС и правительство Израиля заключили сделку о введении режима прекращения огня. Ровно четыре дня передышки они посвятят освобождению и возвращению 50-ти заложников на Родину. В их числе – женщины и несовершеннолетние дети, сообщило радио Galei Zahal.

Многие заложники находиться в разных местах анклава, потому может понадобиться чуть больше времени на их доставку к границе с Израилем. На этот случай ХАМАС может запросить продление режима прекращения огня.

В тоже самое время контактная группа по Газе, состоящая из участников саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, проведёт переговоры в Москве. 22 ноября представители отправятся в Лондон и Париж. Основной целью таких разъездных мероприятий является прекращение огня и доставка гуманитарной помощи в палестинский анклав.

По данным палестинского Минздрава на 22.11.2023 г., число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. В списках погибших 20 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. МИД России по-прежнему призывает стороны прекратить боевые действия.