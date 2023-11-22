Все этажи залиты, два человека в больнице. Новосибирец рассказал, как общежитие на Первомайке залило кипятком

Появились фотографии последствия затопления горячей водой общежития на улице Твардовского в Новосибирске.

В Новосибирске жилец общежития на улице Твардовского, 8, Даниил рассказал Сиб.фм, что прорыв трубы с горячей водой произошёл в 7 утра 22 ноября, когда все спали в своих комнатах.

«Порыв произошел где-то в 7:20 утра, когда все спали. Авария произошла на 5 этаже. Я лично проснулся, когда услышал потоки воды. Выбежал и с соседом стали бегать по кипятку с тазиками. Более отчаянные тряпками воду собирали», — делится собеседник.

По словам Даниила, аварийная служба приехала только к 10 часам утра, когда уже затопило все этажи, с 5 по 1. Кроме этого, по его словам, пострадало 10 комнат. Фотографии последствия потопа оказались в распоряжении редакции.





Даниил уточнил, что авария произошла в общем помещении — оторвало кусок батареи. Когда вода поднялась выше порога, то потекла уже по комнатам.

Мужчина заявил, что о пострадавших не слышал и говорит, что скорая помощь никого не госпитализировала, как писали в соцсетях, однако ранее сообщалось, что в результате прорва трубы отопления получили травмы мужчина и несовершеннолетний ребенок.

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по данному инциденту. На место происшествия выехала следственная группа.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются, по результатам проверки им будет дана юридическая оценка и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.