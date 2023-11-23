Андрей Травников объяснил, почему бойцу «Вагнер» сложно стать ветераном

В Новосибирске губернатор области пояснил, какие могут быть сложности у бойцов ЧВК «Вагнер» при получении статуса ветерана.

Во время прямого эфира телеканала «ОТС» губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил обращение от местной жительницы, чей муж служил в ЧВК «Вагнер». По словам женщины, он получил ранение, которое ранее не было зафиксировано в военном билете. После возвращения домой мужчина отправился в военкомат, чтобы там внесли полную информацию о ранении, а также наградах, но сотрудники внесли только одну награду из нескольких существующих.

Губернатор прокомментировал это тем, что аналогичные проблемы существуют по всей стране из-за отсутствия обмена данными между ЧВК «Вагнер» и Министерством обороны.

По его словам, очень важно вносить полную информацию о государственных наградах в военные билеты через военкомат. А также стоит обращаться в фонд «Защитники отечества», в случае если появляются какие-либо проблемы и вопросы после службы в зоне СВО.

Напомним, что губернатор Новосибирской области рассказал о психологических последствиях после СВО.