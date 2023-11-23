Автомобиль с женщиной за рулём провалился под лёд – нa помощь приехали спасатели

В Новосибирске автомобиль с женщиной за рулём провалился под лёд.

В микрорайоне Шлюз Новосибирской области 22 ноября женщина-курьер по навигатору поехала на место, но перепутала дорогу, в результате чего её автомобиль провалился под лёд.

Тогда для помощи женщины были вызваны спасатели, которые разбили стекло и вытащили пострадавшую из автомобиля.

По предварительным данным, с женщиной всё хорошо, она не пострадала.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске служба МАСС спасла ребёнка, который был заперт в машине.