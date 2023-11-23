Больше 100 таксистов-мигрантов задержали в Новосибирске

Больше 100 таксистов, нарушивших миграционное законодательство, задержали в Новосибирске

За 10 месяцев 2023 года в Новосибирске задержали около 150 таксистов-мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба городского ГИБДД.

За это же время обнаружили 326 случаев перевозки пассажиров в такси без лицензии. 197 машин было отправлено на спецстоянку.

Напомним, что в России за работу в такси без лицензии предусмотрен штраф — от 500 до 2500 рублей. А за нарушение миграционного законодательства могут депортировать из страны.

Ранее мигранты в Новосибирской области прокомментировали возможный запрет на работу в России для иностранных граждан.