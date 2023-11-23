Дегустатор кормов для собак: интересные вакансии в Новосибирске

Аналитики рассказали, какие есть необычные вакансии в Новосибирске

По данным исследования онлайн-сервиса по поиску работы HeadHunter, выяснилось, что в Новосибирске есть несколько интересных и необычных вакансий.

Например, сомелье кормов для собак. Один из производителей еды для домашних животных ищет такого сотрудника. Ему необходимо будет дегустировать продукцию компании, сравнивать ее с другими, оценивать упаковку, запах, вкус, форму. За это предлагают заплатить от 270 тысяч рублей, при этом обучение и командировки идут за счет работодателя.

Еще одна интересная вакансия — барбека (помощник бармена). Он подготавливает заведение к открытию. Сотруднику необходимо протирать стулья и стойку, затаривать холодильник, делать заготовки и настойки. Работа идет с гибким графиком, проездом на бесплатном такси после смены, бесплатным питанием и зарплатой от 25 до 35 тысяч рублей.

Также в Новосибирске ищут оператора по работе с рекламациями. Необходимо оформлять и проводить возвраты от контрагентов, уметь работать в программе «1С: Предприятие», проверять правильное оформление документов. Зарплата от 50 до 55 тысяч рублей.

Напомним, что недавно в Новосибирске на сайте по поиску работы появилась вакансия «дегустатор молочной пенки» в одну из кофеен города.