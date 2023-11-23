Еще 49 троллейбусов закупят в Новосибирске в 2024 году

В Новосибирск к середине 2024 доставят еще 49 новых троллейбусов

Еще 49 новых низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом закупит в лизинг Новосибирский «Горэлектротанспорт» (ГЭТ). К середине 2024 года их должны привезти в город. Стоимость контракта оценили в 3,076 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что победитель и единственный участник торгов в ноябре 2023 АО «Сбербанк лизинг» поставит в Новосибирск 80 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Сумма контракта — более 4,9 миллиардов рублей.

Новый аукцион был объявлен еще в конце октября. По документам необходимо доставить первые 16 троллейбусов с 1 по 31 мая 2024 года, вторые 16 единиц — с 1 по 30 июня, третья партия из 17 троллейбусов должна быть доставлена до конца июля 2024 года.

Уточним, что на начало октября 2022 троллейбусный парк Новосибирска был фактически изношен на 99%.

Напомним, что в Новосибирске отремонтировали три путепровода между улицами Мира и Петухова.