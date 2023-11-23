Герой России Тимур Дудкин пожертвовал 5 миллионов рублей на протезы ног товaрищу

Бывший курсант Новосибирского военного училища пожертвовал деньги, которые были выделены ему на квартиру.

Telegram-канал «ACT-54 Black» сообщил о том, что герой России Тимур Дудкин пожертвовал 5 миллионов рублей для раненого товарища на протезы ног и на создание мемориала для погибших воинов. Эти деньги были предоставлены ему правительством Саратовской области на квартиру.

Ранее Тимур Дудкин был курсантом Новосибирского военного училища. Также ушёл воевать в зону специальной военной операции, где возглавил батальон во время наступления ВСУ. Его командование было выведено из строя, что позволило ВС РФ отразить нападение, заманить противника в огневой мешок и уничтожить два десятка единиц украинской военной техники.

Напомним, что губернатор Новосибирской области рассказал о психологических последствиях после СВО.