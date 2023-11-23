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общество

ГК «ВИС» назвала фейком слухи о дефектах Четвертого моста через Обь в Новосибирске

Фото: пресс-служба «ВИС»

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что на одной из опор строящегося четвертого моста через Обь появились трещины.

Группа «ВИС» опровергла сообщения о проблемах с конструктивом четвертого моста через Обь в Новосибирске.

Ранее в местных СМИ появилась информация о трещинах на одной из опор и смещении конструкции.

«Группа «ВИС» официально заявляет, что распространяемые сведения о проблемах с конструктивом моста — фейк», — сообщили в компании.

По данным компании, в строительстве моста сейчас задействованы 550 человек. Работы идут на всей трассе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сроки сдачи моста за 44 миллиарда рублей в Новосибирске переносятся на 2024 год.

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Игорь Кириченко
Журналист

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