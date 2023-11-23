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общество

Сроки сдачи моста за 44 миллиарда рублей в Новосибирске переносятся на 2024 год

Фото: Царьград

Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске приостановлено.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о затягивании сроков ввода в эксплуатацию четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске.

Строительство четвёртого моста предполагалось завершить в декабре 2023 года. Однако, концессионер остановил работы на стратегическом объекте в октябре. Сдачу моста перенесли на 2024 год.

В свою очередь, Андрей Травников заявил о дефиците ответственных подрядчиков, которые бы выполняли свои обязательства в срок.

Напомним, что в Новосибирской области отремонтировали мосты через реки Ирмень и Шарап.

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Валерия Митрохина
Журналист

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