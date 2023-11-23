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общество

Глава СК Бастрыкин поручил проверить наркоманов с грудным ребёнком из Новосибирска

Фото: скриншот из видео

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на семью из Новосибирска, которая искала наркотики с младенцем на руках. Информацию о семье передали в Следком.

Молодые родители страдают от алкоголизма и наркозависимости. У них эти проблемы уже не первый год. Из-за зависимости они уже потеряли своего первого ребенка. Второго ребенка женщина отказалась принять сама в роддоме из-за его состояния. Недавно у этой семьи родился третий ребенок.

Соседи обеспокоили состоянием новорожденного. Они обратились за помощью в социальные сети и в федеральную программу. Они утверждают, что младенцу грозит опасность.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — заявили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске таксист-мигрант домогался пассажирки.

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Игорь Кириченко
Журналист

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