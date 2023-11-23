Люди покидали зал толпам на концерте памяти Михаила Круга в Новосибирске

С концерта памяти Михаила Круга в Новосибирске люди уходили толпами из-за попсовых песен

18 ноября во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске прошел вечер памяти Михаила Круга, где во второй части концерта случилось несколько инцидентов, из-за чего люди толпами начали покидать зал.

В первой части концерта выступал сын артиста, а также группа «Попутчик», которые исполнили песни шансона. После этого на сцене появился солист группы «На-На», который, по сообщениям очевидцев, был нетрезв. После первой исполненной им песни около 20 человек вышло из зала.

Далее на сцене появился бывший солист группы «Фристайл», который также начал исполнять свои хиты.

Организаторы концерта заявляли, что в памятный вечер выступит Руслана Казанцева и Наталья Штерн, но вместо них на сцене появились другие артисты, которые не имеют никакого отношения к Михаилу Кругу, его творчеству и шансону.

Напомним, что хоккеисты Андреофф и Крощинский устроили яркую драку в матче «Сибирь» — «Сочи».