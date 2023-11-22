Хоккеисты Андреофф и Крощинский устроили яркую драку в матче «Сибирь» - «Сочи»

Сегодня, 22 ноября, в матче между хоккейными клубами «Сибирь» и «Сочи» в Новосибирске игроки Энди Андреофф из «Сибири» и Фёдор Крощинский из «Сочи» подрались.

В конце первого периода все началось со словесного конфликта. В дальнейшем он перерос в потасовку между канадским форвардом Энди Андреоффом и защитником Фёдором Крощинским.

Драка продолжалась почти минуту, в ходе которой оба игрока били друг друга кулаками. Арбитры вмешались, чтобы разнять хоккеистов.

За такое нарушение правил Андреофф и Крощинский получили по пять минут штрафа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области сообщил, что ждёт яркой игры от «Сибири».