Губернатор Новосибирской области сообщил, что ждёт яркой игры от «Сибири»

Андрей Травников прокомментировал игры хоккейного клуба «Сибирь» на новой арене.

Во время прямого эфира телеканала «ОТС» губернатор Новосибирской области Андрей Травников пожелал команде хоккейного клуба «Сибирь» перестроить тактику, пояснив, что хотел бы видеть более яркую игру на новой арене.

«Есть матчи, когда наша команда радует, но очень часто и огорчала, поэтому хочется пожелать игрокам перестроить игру», — прокомментировал губернатор.

Сейчас хоккейная команда Новосибирска занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 33 матчах.

Напомним, что во время прямого эфира телеканала ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал последствия участия во время военной операции.