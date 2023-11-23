Москвич запустил дрон у «Сибирь-Арены»: его оштрафовали

Москвича, который запустил дрон у «Сибирь-Арены», оштрафовали

За несогласованный запуск квадрокоптера возле «Сибирь-Арены» суд оштрафовал жителя Москвы на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года житель Москвы запустил дрон вблизи здания ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске в границах захода воздушных судов на посадку в Толмачево. Сделал он это без уведомления уполномоченного органа обслуживания воздушного движения.

Москвича признали виновным в нарушение правил использования воздушного пространства.

Напомним, что «Сибирь-Арена» ищет подрядчика для уборки помещений за 93,8 млн рублей.