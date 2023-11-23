Новосибирские ученые создали обеззараживающее покрытие для стен

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали и запатентовали состав для нанесения фотоактивного покрытия на поверхности различных материалов, включая пористые и непористые. Об этом сообщили в университете.

Это покрытие может эффективно удалять химические вещества, такие как биомакромолекулы в составе ДНК, РНК, и другие нуклеиновокислоты, вирусы.

Директор Института химических технологий НГУ Денис Козлов отметил, что предложенный состав оптимален для обработки больших поверхностей, таких как стены, пол и мебель.

Результаты испытаний подтвердили высокие обеззараживающие свойства покрытия и его способность сохранять эффективность на протяжении длительного времени.

Ранее Сиб.фм сообщал, что учёные НГТУ НЭТИ создают устройство для вертикального взлёта и посадки лёгких самолётов.