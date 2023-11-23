Учёные НГТУ НЭТИ создают устройство для вертикального взлёта и посадки лёгких самолётов

В Новосибирске создают устройство, которое позволит использовать самолёт в диапазоне возможностей вертолёта.

Как рассказала пресс-служба Новосибирского государственного технического университета НЭТИ для ТАСС, аспирант разработал трёхмерную модель устройства, устанавливаемого на стандартные легкомоторные самолёты для обеспечения их вертикального взлета и посадки.

По словам разработчика Александра Болдонова, устройство представляет собой большой дрон, монтируемый на стандартный легкомоторный самолёт определенного типа.

«Комплект модернизации самолетов представляет собой комплект из электрической винтомоторной группы, аккумуляторов, электроники и других агрегатов, устанавливаемый на легкий самолет для вертикального взлета и посадки», — рассказал аспиранта Александр Болдонов.

Система вертикального взлёта и посадки даст возможность легкомоторным самолётам взлетать и садиться на площадки небольших размеров.

Сейчас проект находится на стадии аэродинамических исследований.

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